Двое мужчин из Удмуртии осуждены за дачу взятки сотруднику ГИБДД

Сотрудник ГИБДД сообщил о факте взятки в УФСБ Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Два жителя Увинского района Удмуртии попытались дать взятку сотруднику ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В мае одного из мужчин задержали за пьяную езду на тракторе. Наказание получать не хотелось, поэтому он попросил знакомого передать сотруднику ГИБДД 100 тысяч рублей. За эти деньги он хотел избавиться от административной ответственности. Инспектор сразу же сообщил об этом предложении в УФСБ России по Удмуртии. В результате взяткодателей задержали, когда те попытались передать деньги.

Одного из мужчин осудили по статье «Дача взятки должностному лицу через посредника», а другого – «Посредничество во взяточничестве». Суд приговорил их к условному сроку лишения свободы от 3 до 4 лет. Приговор в законную силу не вступил.

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