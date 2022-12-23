Усиление юго-западного ветра до 17 м/с ожидается в Удмуртии 24 декабря

На дорогах появится гололедица Фото: Мария Бакланова

24 декабря местами по Удмуртии ожидается усиление юго-западного ветра до 9-14 м/с, днем – местами порывы до 17 м/с. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики, ссылаясь на региональный гидрометцентр.

Ночью в регионе ожидается налипание мокрого снега. На дорогах появится гололедица. Автовладельцев просят соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.

Напоминаем, что ранее мы писали о прогнозе погоды на эти выходные.

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