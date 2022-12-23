Сергей Шойгу заявил о значительном увеличении гособоронзаказа по линии Концерна «Калашников» в Ижевске

В Ижевске Шойгу сопровождал Бречалов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

23 декабря в рамках рабочей поездки в Ижевск прибыл министр обороны России Сергей Шойгу. Он проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса Концерна «Калашников». Об этом сообщается в пресс-службе Минобороны России.

В столице Удмуртии генерала армии встретил глава региона Александр Бречалов. Шойгу продемонстрировали новые модели оружия и боеприпасов, которые выпускает «Калашников». Напомним, что в декабре стало известно о назначении концерна «Калашников» главным координатором поставок вооружения в армию России. Ижевское предприятие обеспечит боеприпасами более 300 тысяч военнослужащих, которые прибыли в армию в рамках частичной мобилизации.

Кроме того Шойгу показали технологический процесс производства. В том числе линию конечной сборки стрелкового вооружения. Руководитель «Калашникова» Владимир Лепин отчитался об успешном выполнении гособоронзаказа на 2022 год. Министр обороны России также отметил, что в 2023 году «гособоронзаказ по линии Концерна будет значительно увеличен». Лепин отметил, что «Калашников» выполнит поставленную задачу.

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