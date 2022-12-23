Фигуристка из Ижевска Алина Загитова исполнила танец в стиле «стрип-пластика»

Фигуристка предстала в новом образе. Фото: скриншот из видео

Съемки чувственного клипа уроженки Удмуртии Алины Загитовой поразили фанатов и болельщиков. Видео она опубликовала в своем телеграм-канале.

Невероятная гибкость и пластика, эмоции и душевное исполнение танца в стиле «стрип-пластика» отлично передали смысл песни о тяжелом расставании зарубежной исполнительницы Билли Айлиш.

Сама Алина одета во все черное, а ее макияж дополняет драматичный образ. Изюминкой клипа стал «дождь», который подчеркнул трагичность хореографической композиции.

Комментарии Загитовой разрываются от комплиментов неравнодушных подписчиков.

«Как же замечательно, что Алина пробует себя в новых начинаниях, не останавливается на достигнутом, развивается в разных сферах, ничего не боиться и идёт напролом.. Такими людьми только восхищаться и поддерживать», – написала Екатерина.

Также отмечают и актерские способности девушки.

«Настоящая актриса! Умение пропускать через себя все возможные эмоции. Классно!», – прокомментировал другой поклонник.

Посыл такого танца остается загадкой для всех фанатов именитой олимпийской чемпионки. Но нам остается только восхищаться утонченностью и элегантностью Алины Загитовой.

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