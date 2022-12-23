Максим Шумихин официально назначен на пост руководителя администрации главы и правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Сегодня, 23 декабря Максима Шумихина официально назначили на пост руководителя администрации правительства Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Соответствующий указ подписал Александр Бречалов. На пост его заместителя назначили Дмитрия Миронова.

Отметим, что ранее эту должность занимал Сергей Смирнов. О его уходе стало известно 3 ноября. Его назначили на должность постоянного представителя Главы Удмуртии. Последний месяц Шумихин выполнял его обязанности, но с приставкой и.о.

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