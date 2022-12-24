Нетрезвый водитель из Ижевска насмерть сбил своего знакомого

Обвиняемому предусмотрено лишение свободы. Фото: архив редакции

24-летний житель Ижевска обвиняется в совершении смертельного ДТП. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В сентябре 2022 года 24-летний житель Ижевска ночью находился на парковке ТРЦ «Столица» и совершал маневры на своей машине на большой скорости. При этом молодой человек был в нетрезвом состоянии. Не увидев своего знакомого, обвиняемый сбил его, после чего потерпевшего направили в больницу.

Травмы пострадавшего были серьезными и спустя три дня молодой человек погиб от травматического шока, вызванного повреждениями.

За совершение смертельного ДТП обвиняемому предусмотрено лишение свободы на срок 5 до 12 лет.

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