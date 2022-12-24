МЧС Удмуртии рассказали о требованиях пожарной безопасности и провели профилактическую беседу с садоводами

В ходе беседы обсудили правила пожарной безопасности. Фото: архив редакции

Пожары на садоводческих участках – нередкая история. Чтобы уменьшить риск возгорания, сотрудники МЧС встретились с участниками и руководством огородного товарищества Устиновского района Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе беседы обсудили требования пожарной безопасности, использование печи и других устройств отопления в жилых домах.

«Председателям садоводческих товариществ еще раз напомнили о необходимости обеспечения надлежащего содержания дорог, проездов и подъездов к строениям и пожарным гидрантам, источникам наружного противопожарного водоснабжения. Это особенно актуально для зимнего периода. За нарушение требований виновные лица могут быть привлечены к административной ответственности», - рассказал старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Руслан Файзуллин.

Кроме того, садоводам напомнили правила и безопасные места для запуска салютов и другой пиротехники. Рассказали о том, в каком месте лучше ставить новогоднюю елку и как избежать возгорания иллюминации или гирлянды.

Сотрудники МЧС напоминают: «Пиротехнические изделия рекомендуется приобретать только в специализированных торговых точках. Необходимо обращать внимание на действующий срок годности, целостность упаковки, наличие сертификата соответствия и инструкции на русском языке».

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