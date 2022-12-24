На трассе Завьяловского района Удмуртии столкнулись два автомобиля с прицепом

Водитель «КамАЗа» выехал на встречную полосу. Фото: пресс-служба ГИБДД

Сегодня, 24 декабря, около 7 часов утра 46-летний водитель «КамАЗа» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, вследствие чего столкнулся с автомобилем «МАЗ», за его управлением был 57-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Удмуртии.

Столкновение произошло на 2-м километре трассы «Завьялово-Гольяны-Аэропорт» Завьяловского района.

Произошедшее ДТП чуть не зацепило и следующую за «МАЗом» «Сканию». 45-летний водитель последнего автомобиля съехал в кювет, чтобы избежать аварии.

Водители автомобилей «МАЗ» и «КамАЗ» получили травмы.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Нетрезвый водитель из Ижевска насмерть сбил своего знакомого

Фигуристка из Ижевска Алина Загитова исполнила танец в стиле «стрип-пластика»

МЧС Удмуртии рассказали о требованиях пожарной безопасности и провели профилактическую беседу с садоводами