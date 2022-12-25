В Ижевске мужчина применил силу к двум поссорившимся с его ребенком мальчикам

Мужчина схватил ребенка за куртку и уронил на землю

В субботу, 24 декабря, на детской площадке по улице Холмогорова в Ижевске произошел инцидент, который очевидцы назвали вопиющим. Взрослый мужчина вознамерился разрешить спор мальчишек на детской площадке. То, как он это сделал, попало на записи камер видеонаблюдения – их «Комсомолке» передали жильцы дома.

Сначала мужчина бросился разнимать детей, а затем отвел одного из них в сторону и бросил на землю, схватив за капюшон куртки.

Нам удалось поговорить с родителями этих мальчиков и частично восстановить события. Первому из детей 10 лет. Как рассказал его папа Сергей (имя изменено. – Прим. ред), дети слепили на площадке снеговика, затем один из сорванцов его сломал, и завязалась потасовка. Отец (предположительно) одного из гулявших на площадке школьников решил прекратить драку с применением физической силы. Сына Сергея он ударил по лбу. Потом переключился на другого ребенка.

Узнав об инциденте, Сергей с супругой написали заявление в полицию.

«Заявление зарегистрировано вчера вечером в ОП-2 УМВД РФ по городу Ижевску. Проводится проверка», – подтвердили факт в пресс-службе МВД по Удмуртии.

Отец второго ребенка, 11-летнего мальчика, с заявлением в полицию пока не обращался и отказался от подробных комментариев, но находится в курсе произошедшего и пояснил, что общаться с представителями МВД будет в понедельник.

Также отцы обоих детей рассказали, что не знают нападавшего.

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