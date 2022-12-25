Два человека погибли при столкновении легкового автомобиля с фурой в Удмуртии

Погибли водитель и пассажир иномарки Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

ДТП со смертельным исходом произошло в воскресенье, 25 декабря, возле деревни Загребино на 236 километре автодороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги «М-7 Волга» в Игринском районе. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД РФ по Удмуртии.

Фура оказалась на обочине Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Авария случилась около 12:40. Девушка 1991 года рождения за рулем «Шевроле Лачетти» не справилась с управлением. Выехав на встречную полосу, она совершила столкновение с грузовиком «MAN» с полуприцепом. За рулем фуры находился мужчина 1963 года рождения.

В результате девушка и ее пассажир – мужчина 1987 года рождения – погибли на месте из-за несовместимых с жизнью травм.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

«На месте работают оперативные службы, организованно регулирование дорожного движения. Причины и обстоятельства устанавливаются», – сообщает 1 отдел УГИБДД МВД РФ по Удмуртии.

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