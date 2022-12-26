Министр обороны России Сергей Шойгу подарил девочке из Ижевска защитный шлем летчика в рамках благотворительной акции «Елка желаний»

Девочку пригласили на парад 9 мая
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Защитный шлем летчика и приглашение на парад Победы в качестве подарка получила девочка Даша из Ижевска от министра обороны страны Сергея Шойгу. Об этом сообщает ТАСС.
Девочка получит подарок в рамках ежегодной всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Шойгу снял с елки открытку с именем девочки. Внутри было написано ее желание, возраст и регион.
«Полностью осуществимо. Ждем Дарью 9 мая на Красной площади», – сказал глава российского военного ведомства.
Шлем девочке доставят в столицу Удмуртии.
Отметим, что акцию в стране проводят в 5 раз.
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