Министр обороны России Сергей Шойгу подарил девочке из Ижевска защитный шлем летчика в рамках благотворительной акции «Елка желаний»

Девочку пригласили на парад 9 мая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Защитный шлем летчика и приглашение на парад Победы в качестве подарка получила девочка Даша из Ижевска от министра обороны страны Сергея Шойгу. Об этом сообщает ТАСС.

Девочка получит подарок в рамках ежегодной всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Шойгу снял с елки открытку с именем девочки. Внутри было написано ее желание, возраст и регион.

«Полностью осуществимо. Ждем Дарью 9 мая на Красной площади», – сказал глава российского военного ведомства.

Шлем девочке доставят в столицу Удмуртии.

Отметим, что акцию в стране проводят в 5 раз.

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