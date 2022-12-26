Грузовой и легковой автомобили столкнулись на федеральной трассе в Удмуртии

Фото: https://vk.com/psch37

В Удмуртии на 145 км трассы М-7 возле села Пугачево столкнулись грузовой и легковой автомобили. Об этом сообщает «ВКонтакте» Поисково-спасательная часть №37 села Малая Пурга.

К счастью, пострадавших в аварии нет. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Автомобилистов просят соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Напомним, накануне из-за столкновения с фурой на федеральной трассе погибли двое.

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