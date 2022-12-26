Реконструкция Дачи Башенина завершится в 1 квартале 2023 года

Глава Удмуртии проверил ход работы. Фото: Александр Бречалов ВКонтакте

Уже в начале 2023 года двери памятника федерального значения – Дачи Башенина вновь откроются для посетителей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Реконструкция началась в мае этого года. На днях ход ремонта проверил глава республики Александр Бречалов. Сейчас на даче уже восстановили кровлю, двери, окна, фасад, входные группы, фонтан «Дети под дождем» и фрагменты некоторых конструкций, а также обновили парк. Сдача объекта намечена на 1 квартал 2023 года, но некоторые работы продолжат и во 2.

«Дача Башенина это визитная карточка Сарапула и бренд купеческого города. Большое количество туристических маршрутов связаны с этим памятником архитектуры. Уверена, что после реконструкции, в начале 2023 года, многие захотят отправиться в путешествие в Сарапул и посетить обновленную Дачу Башенина» – сказала руководитель агентства по туризму Удмуртии Юлия Бадаш.

Директор музея Сабина Креклина также поделилась, что уже после Нового года некоторые части дачи откроют в тестовом режиме для посещения организованных групп посетителей.

Напоминаем, что в августе

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