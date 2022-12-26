595 тонн продукции свиноводства экспортировано из Удмуртии в Монголию

С 2020 года в Монголию вывезли 1 928 тонн мясной продукции Фото: Архив КП

С начала 2022 года в Монголию из региона экспортировали 595 тонн продукции свиноводства. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

23 декабря в соседнее государство отправили еще одну партию продукции свиноводства и свиные субпродукты в размере 40 тонн. На товар выдали ветеринарные сертификаты, которые оформляют специалисты Роспотребнадзора. Продукция успешно прошла лабораторные испытания в казанском учреждении.

Отметим, что с 2020 года в Монголию вывезли 1 928 тонн мясной продукции.

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