Январские пенсии и социальные пособия досрочно выплатят в Удмуртии

Пенсии выплатят и через банковские карты, и через почту Фото: Мария Бакланова

Жителям Удмуртии досрочно выплатят пенсии, пособия и другие виды соцвыплат в январе 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России по региону.

Пенсию через отделения почты будут доставлять с 3 января в соответствии с утвержденными графиками. Выплаты за 7 января придут на день раньше – 6 числа. Информация о доставке пенсий будет находиться во всех почтовых отделениях Удмуртии.

Выплаты через кредитные учреждения также произведут досрочно. Пенсии за 10, 14, 15 и 16 января и меры соцподдержки за 1 и 3 января придут на карты 29 декабря. Следующие зачисления придут в феврале.

Также пенсии, которые изначально планировали выплатить 21 января перенесут на 20.

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