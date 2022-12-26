Нормативы денежных затрат на ремонт дорог в Удмуртии не пересматривались более 12 лет

Экономический рост регионов напрямую зависит от развития транспортной инфраструктуры Фото: Мария Бакланова

Нормативы денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог не пересматривались в Удмуртии более 12 лет и соответствуют федеральным нормам, которые утратили силу с 9 июня 2017 года. К таким выводам пришла Счетная палата России, проанализировав состояние транспортной инфраструктуры Приволжского федерального округа.

В 2021 году в Удмуртии в эксплуатацию ввели 629 больниц, при этом 117 из них не имеют ведущим к ним дорог с асфальтным покрытием. Такая же ситуация и с медицинскими учреждениями. Здесь республика находится на 2 месте среди регионов ПФО по количеству больниц без хорошего подъезда. Счетная палата насчитала в Удмуртии 33 такие больницы.

С железнодорожным сообщением тоже не все в порядке. Направление от станции Кузьма до Ижевска не включили в маршрутную сеть поездов. Также из деревни до столицы республики нельзя доехать и на автобусе. Приходится путешествовать с пересадками. Напомним, что помимо этого с января 2023 автобусные перевозки перестанут действовать и в Можге – ИПОПАТ уходит из города, убрав напоследок все льготы.

«Значительное число региональных дорог в Приволжском федеральном округе не имеет необходимых мостов, путепроводов и транспортных развязок, или работает в режиме перегрузки. При этом 83% «узких мест» на автодорогах не включены в региональные программы по развитию транспортной системы, – заключил аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов.

Специалисты также отметили, что экономический рост регионов напрямую зависит от развития транспортной инфраструктуры. Напомним, что в ходе ежегодного доклада «О положении в республике» глава Удмуртии Александр Бречалов заявил о планах на ремонт более 300 км дорог в республике в следующем году.

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