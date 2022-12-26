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НовостиОбщество26 декабря 2022 9:49

Нормативы денежных затрат на ремонт дорог в Удмуртии не пересматривались более 12 лет

Транспортная инфраструктура региона ожидает желать лучшего
Софья Кель
Экономический рост регионов напрямую зависит от развития транспортной инфраструктуры

Экономический рост регионов напрямую зависит от развития транспортной инфраструктуры

Фото: Мария Бакланова

Нормативы денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог не пересматривались в Удмуртии более 12 лет и соответствуют федеральным нормам, которые утратили силу с 9 июня 2017 года. К таким выводам пришла Счетная палата России, проанализировав состояние транспортной инфраструктуры Приволжского федерального округа.

В 2021 году в Удмуртии в эксплуатацию ввели 629 больниц, при этом 117 из них не имеют ведущим к ним дорог с асфальтным покрытием. Такая же ситуация и с медицинскими учреждениями. Здесь республика находится на 2 месте среди регионов ПФО по количеству больниц без хорошего подъезда. Счетная палата насчитала в Удмуртии 33 такие больницы.

С железнодорожным сообщением тоже не все в порядке. Направление от станции Кузьма до Ижевска не включили в маршрутную сеть поездов. Также из деревни до столицы республики нельзя доехать и на автобусе. Приходится путешествовать с пересадками. Напомним, что помимо этого с января 2023 автобусные перевозки перестанут действовать и в Можге – ИПОПАТ уходит из города, убрав напоследок все льготы.

«Значительное число региональных дорог в Приволжском федеральном округе не имеет необходимых мостов, путепроводов и транспортных развязок, или работает в режиме перегрузки. При этом 83% «узких мест» на автодорогах не включены в региональные программы по развитию транспортной системы, – заключил аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов.

Специалисты также отметили, что экономический рост регионов напрямую зависит от развития транспортной инфраструктуры. Напомним, что в ходе ежегодного доклада «О положении в республике» глава Удмуртии Александр Бречалов заявил о планах на ремонт более 300 км дорог в республике в следующем году.

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