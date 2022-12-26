В Удмуртии за сутки выявили 180 новых случаев COVID-19

Отмечено 56 семейных очагов заражения
Фото: Иван МАКЕЕВ
На 26 декабря в Удмуртии выявили 180 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
78 заболевших выявили в Ижевске. Отметим, что больных ковидом пациентов зарегистрировали в 13 из 30 административных территорий республики.
Среди заболевших 21 ребенок до 14 лет и 54 человека старше 65 лет.
Отмечено 56 семейных очагов заражения. В целом показатель заболеваемости составил 11,72 на 100 тысяч населения.
По вновь выявленным случаям заболевания организованы и проводятся противоэпидемические мероприятия.
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