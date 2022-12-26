С погибшими в ходе СВО сержантом и рядовым простились в Удмуртии

Мужчин посмертно представили к ордену Мужества Фото: Константин ИВШИН

26 декабря в Удмуртии простились с двумя погибшими в Украине бойцами. В Ижевске похоронили сержанта Богдана Хамбура и в Сарапуле – рядового Илью Плаксина.

Мужчин посмертно представили к ордену Мужества за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции.

Похороны прошли со всеми воинскими почестями. Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким. Помощь семьям оказывается в полном объеме.

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