Мужчину из Удмуртии направили в колонию на 2 года за пинок по телу полицейского

Приговор в законную силу не вступил Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В удмуртском селе Каракулино за нападение на полицейского осудили местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В марте этого года мужчина выпивал вместе с товарищем у него дома. В какой-то момент пришли полицейские с опросом. Сначала пьяный мужчина просто плохо отзывался о сотрудниках правоохранительных органов. А затем пнул ногой одного из полицейских.

Мужчину судили по статье «Применение насилия не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Суд направил его в исправительную колонию строгого режима на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.

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