Жигули врезались в Лексус на Пушкинской улице в Ижевске

Водитель Жигулей выехал на встречную полосу. Фото: ГИБДД Удмуртии

27 декабря примерно в 13:00 на Пушкинской улице напротив дома №272 в Ижевске произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

Жигули двигались в направлении улицы Кирова, когда не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там машина врезалась в Лексус.

В результате ДТП пострадал 18-летний пассажир ВАЗа.

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