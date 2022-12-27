Более 57 тонн льноволокна вывезли из Удмуртии в Китай и Литву

На продукцию выдали 2 фитосанитарных сертификата. Фото: agrarii.com

Из Удмуртии вывезли более 57 тонн льноволокна в Китай и Литву. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

В Юкаменском и Ярском районах Удмуртии Россельхознадзор проверили 40 тонн льноволокна, подготовленного для вывоза. В партии не нашли карантинных образцов. На всю продукцию выдали 2 фитосанитарных сертификата.

Отметим, что с начала года в Китай и Литву из Удмуртии вывезли 57,36 т льноволокна.

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