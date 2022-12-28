22-летнего жителя Ижевска задержали за поджог автомобиля 25 декабря

Мужчина совершил поджег из-за неприязни к владельцу. Фото: Мария Бакланова
Ночью 25 декабря на автомобильной стоянке неизвестный мужчина поджег автомобиль Пежо. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Ущерб составил 300 000 рублей.
Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого. Им оказался 22-летний неработающий мужчина. Как оказалось, он поджег машину из-за неприязни к его владельцу .
Возбуждено уголовное дело.
Молодой человек получил подписку о невыезде. За данное преступление ему может грозить до 5 лет лишения свободы.
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