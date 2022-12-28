28 декабря затопило улицу Нижняя в Ижевске

На улице Нижняя произошел потоп. Фото: очевидцы

В 5 часу утра в Ижевске на улице Нижняя возле 7 Подлесной прорвало ведомственный водопровод. Об этом сообщает пресс-служба Ижводоканала. На место ЧП выехала бригада, которая перекрыла дорогу.

По словам Администрации Ижевска, излив воды прекращен. На данный момент идет устранение повреждения. Дорожные службы уже выехали устранять наледь.

Из-за этого происшествия частично затоплен лог по улице Кирова.

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