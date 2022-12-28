Мужчина до смерти запинал ногами своего собутыльника в Удмуртии

Мужчина погиб на месте Фото: Амир Закиров

В деревне Копки Селтинского района задержали 41-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии, он подозревается в убийстве.

Ночью 25 декабря в деревне нашли труп 41-летнего мужчины. По версии следствия, накануне погибший выпивал с задержанным. В какой-то момент собутыльники поссорились и один из них несколько раз ударил товарища ногой. В результате тот скончался на месте.

Следователи осмотрели место, допросили свидетелей и назначили необходимые экспертизы.

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