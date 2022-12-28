162 современных лифта установили в Удмуртии за последние полтора года

В 2021 году заменили 40 лифтов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С июля 2021 года в Удмуртии установили 162 лифта в 61 жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Основной объем работ подрядчики выполнили в этом году. В 2021 заменили 40 лифтов в 13 домах. Причинами задержек стали удорожание комплектующих и введение санкций. Компании пришлось искать альтернативные источники материалов и способы их доставки.

За этот период в Глазове заменили на новые 93 лифта в 25 домах, в Ижевске – 68 в 35 и еще 1 в Воткинске. Сейчас жители многоэтажек уже могут пользоваться новым оборудованием.

Отметим, что работы по заменам лифтов в многоэтажках Удмуртии ведутся с 2017 года. За это время в регионе заменили 404 лифта.

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