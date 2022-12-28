Директора образовательной организации в Глазове осудили за служебный подлог

Женщину приговорили к штрафу
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
В Глазове за служебный подлог осудили директора одной из образовательных организаций в городе. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.
Женщина наняла на работу в учреждение нескольких человек, которые по факту не выполняли своих обязанностей. Во время судебных разбирательств директор признала свою вину и возместила нанесенный ущерб в полном объеме.
Ее судили по ч. 1 ст. 292 УК РФ и приговорили к штрафу.
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