Директора образовательной организации в Глазове осудили за служебный подлог

Женщину приговорили к штрафу Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Глазове за служебный подлог осудили директора одной из образовательных организаций в городе. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

Женщина наняла на работу в учреждение нескольких человек, которые по факту не выполняли своих обязанностей. Во время судебных разбирательств директор признала свою вину и возместила нанесенный ущерб в полном объеме.

Ее судили по ч. 1 ст. 292 УК РФ и приговорили к штрафу.

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