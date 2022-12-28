Пьяного мужчину насмерть сбили на трассе в Удмуртии

Водитель скорее всего не видел пешехода. Фото: 1 отдел УГИБДД по МВД

27 декабря, примерно в 19:30 в Сарапульском районе Удмуртии произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по МВД.

На 58 км дороги «Сарапул-Каракулино» 55-летний водитель НЕФАЗ насмерть сбил пьяного пешехода. 46-летний мужчина находился на проезжей части дороги.

Отметим, что мужчина не использовал световозвращающие элементы, которые могли бы обозначить его нахождение на дороге ночью.

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