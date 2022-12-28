Синоптики объяснили задымление на улицах в Ижевске

Задымление на Воткинском шоссе в Ижевске. Фото: очевидцы

27 декабря многие жители Ижевска отметили задымление на улицах города, в том числе на Воткинском шоссе. Корреспондент «Комсомолки» обратился к специалистам в Удмуртский Центр по гидрометеорологии, чтобы разобраться в ситуации.

По словам синоптиков, вчера в Удмуртии развилась температурная инверсия, т.е. у поверхности земли воздух был холоднее, чем на высоте 200-500 м. Это помешало чистому воздуху перемешиваться с тем, что находится внизу. И в результате все выхлопные газы от машин и дым из печных труб остались в приземном слое воздуха, которым мы дышим.

«При сохранении таких условий более 1 суток выпускается предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) и организации, загрязняющие воздух по закону обязаны снизить производство. Но именно вчера такие условия были кратковременными, поэтому предупреждение о НМУ не выпускалось», – объяснила специалист.

Также на ситуацию повлиял вчерашний слабый ветер, который не смог разогнать дым.

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