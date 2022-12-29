Погода в Ижевске 29 декабря: до -10 градусов и местами небольшой снег

Какая погода будет в Ижевске в четверг, 29 декабря Фото: Михаил ФРОЛОВ

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на четверг.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 29 декабря в столице Удмуртии будет облачно.

Температура воздуха днем составит -8.. -10°С. Местами пройдет небольшой снег. Скорость восточного ветра достигнет 6-11 м/с. На дорогах сохранится гололедица.

Вечером столбик термометра останется на -10°С, снегопад продолжится. Ветер не изменит направления, но снизит скорость до 3 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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