Погода в Ижевске 29 декабря: до -10 градусов и местами небольшой снег

Какая погода будет в Ижевске в четверг, 29 декабря
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на четверг.
Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 29 декабря в столице Удмуртии будет облачно.
Температура воздуха днем составит -8.. -10°С. Местами пройдет небольшой снег. Скорость восточного ветра достигнет 6-11 м/с. На дорогах сохранится гололедица.
Вечером столбик термометра останется на -10°С, снегопад продолжится. Ветер не изменит направления, но снизит скорость до 3 м/с.
Желаем вам отличного дня!
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