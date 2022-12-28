Гороскоп на день: 29 декабря Скорпионов ждет прибыль, а Козерогов – свидание с сюрпризами

До Нового года осталось всего несколько дней Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на четверг.

ОВЕН

Ко всей получаемой сегодня информации относитесь самым ответственным образом, анализируйте ситуацию, не делайте поспешных выводов и не высказывайтесь о том, чего не знаете наверняка.

ТЕЛЕЦ

Этот день будет очень активным, но самое главное, что эта активность принесет реальные результаты. Без преувеличения – это именно тот день, «который весь год кормит». Так что соберитесь с силами и – вперед!

БЛИЗНЕЦЫ

Вам пора навести в своих делах порядок. До начала следующего года осталось три дней, даже меньше, а у вас определенно остались задачи, которые вы постоянно откладывали в долгий ящик. Постарайтесь завершить их – в новом году будут новые.

РАК

Некая ситуация приведет вас в замешательство, вам понадобится время, чтобы определить свое отношение к ней. Но эта пауза вам не повредит. Заодно вы успеете обдумать еще несколько важных моментов, которые при других обстоятельствах пропустили бы.

ЛЕВ

Вы узнаете какие-то подробности, которые были от вас скрыты. Не очень приятно, но не смертельно. Зато теперь вы располагаете полной информацией и можете принимать более взвешенные решения. Только не тяните с ними.

ДЕВА

Это хорошее время для того чтобы заняться домашним уютом, покупками и уборкой. Вроде бы, рутина, но приправленная предпраздничным настроением. Она принесет вам истинное удовольствие.

ВЕСЫ

Продукты и подарки уже закуплены, счета оплачены? Тогда самое время немного поэкономить. Умерьте аппетиты, сейчас лучше воздержаться от бездумных трат. Не покупайте на эмоциях – подождите хотя бы сутки и удостоверьтесь, что эта вещь вам действительно нужна.

СКОРПИОН

У вас довольно позитивный день, сулящий внимание окружающих и неплохую прибыль. Не исключено, что какое-то давнее дело сдвинется с мертвой точки. Главное, чтобы вы сами этому не сопротивлялись.

СТРЕЛЕЦ

Успешно пройдут общественные мероприятия и выступления. К сожалению, это отнимет все силы, и потом как-то придется реабилитироваться перед домочадцами, которые приревнуют вас к обществу. Сделайте им в выходные что-нибудь приятное.

КОЗЕРОГ

День пройдет спокойно, а вот вечером вас, вероятно, ожидает некое романтическое приключение. Это будет либо запланированное свидание с неким сюрпризом, либо спонтанная встреча, которая зажжет ваше сердце.

ВОДОЛЕЙ

Вы успешно преодолеете серьезное препятствие и покажете всем класс. Это поспособствует вашему продвижению по карьерной лестнице или позволит получить хорошую прибавку к зарплате. Ну и авторитет заработаете.

РЫБЫ

Вам не помешает заняться своим рационом питания. Возможно, перед праздниками стоит устроить себе несколько разгрузочных дней. И не налегайте на алкоголь в ближайшее время. Очень важно сохранить хорошее самочувствие в наступающем году.

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