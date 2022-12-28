Три остановки общественного транспорта переименуют в Ижевске

Документ подписала врио главы Ижевска
Фото: Амир Закиров
В столице Удмуртии власти решили переименовать три остановки общественного транспорта. Соответствующий документ с подписью врио главы Ижевска Веры Решетниковой опубликован на сайте муниципалитета.
Теперь трамвайная остановка «Улица Халтурина, санаторий «Строитель» на улице Ленина будет называться «Улица Халтурина, реабилитационный центр «Адели». А автобусная остановка на Спортивной улице «ЭК ЭНКО» переименована в «Завод ЭнергоТехСервис».
Напоминаем, 15 декабря стало известно, что остановка «Улица Красноармейская» получила новое название. Теперь она носит имя «Национальная библиотека Удмуртии».
Решение о переименовании остановок ранее приняла комиссия содействия охране памятников истории и культуры.
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