Вице-премьер правительства Эльвира Пинчук провела 1,5 часа в очереди к врачу в ГКБ №6 в Ижевске

Пациентка хотела попасть к терапевту. Фото: телеграм-канал Эльвиры Пинчук
Команда Минздрава продолжает проверки больниц, на которые жалуются жители Удмуртии. Сегодня вице-премьер правительства региона Эльвира Пинчук посетила ГКБ №6 и вместе с одной из пациенток прошла путь от регистратуры до кабинета врача. Этим она поделилась в своих соцсетях.
На этапе регистратуры девушку отправили к терапевту «в порядке живой очереди». Здесь же стояли пациенты, которые заранее записались на прием. В результате этой путаницы к врачу новая знакомая Пинчук попала лишь через полтора часа.
«Как итог – недовольны и те, кто пришел ко времени, поскольку они не могут попасть в кабинет в срок, так и такие как Алена (пациентка – правка КП) – потому что правила приема неочевидные и запутанные. Есть над чем подумать заведующей и главному врачу!» – написала Пинчук.
Напоминаем, что вчера вице-премьер посетила ГКБ №7 и тоже встретила большие очереди перед кабинетами врачей. Пинчук отметила, что такие выезды ее команда продолжит проводить в ежедневном режиме.
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