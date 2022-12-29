Две девушки из числа детей-сирот обратились к главному следователю России из-за нужды в жилье

Фото: Следственный комитет Российской Федерации @sledcomru

К председателю следственного комитета России за помощью обратились две девушки из Удмуртии. Как сообщает пресс-служба ведомства, заявительницы остались без жилья.

Девушки относятся к числу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Им пообещали предоставить квартиры, но так и не выполнили своих обязательств. В случае одной из заявительниц даже возбуждалось уголовное дело по статье «Халатность», но позднее его замяли. Девушке предложили квартиру, но она не устроила ее из-за состояния подъезда и сложной транспортной доступности. Работа по ней продолжается.

Вторая девушка тоже жаловалась, однако местные органы даже не провели проверки по ее доводам. Раньше она рассматривала возможность получения жилья в регионе, где училась. Но сейчас девушка живет в Москве и решила реализовать свое право на получение квартиры в Удмуртии.

Главный следователь России раскритиковал работу регионального ведомства. Он поручил выполнить доклад о деятельности следственного комитета Удмуртии и подготовить проект информации о положении дел в республике.

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