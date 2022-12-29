Имя вертолетчицы Антонины Гариповой присвоили центру детского образования в Ижевске

На мероприятие по присвоению ЦДО имени вертолетчицы Гариповой пришли представители «Боевого братства». Фото: архив Фарида Гарипова

Имя шестикратной чемпионки СССР вертолетчицы Антонины Гариповой получил центр детского образования «Полет» в столице Удмуртии. Как рассказал сын спортсменки Фарид Гарипов, торжественное мероприятие, посвященное этому событию, состоялось 26 декабря.

У правление образования городской администрации поддержало идею присвоить центру имя известной вертолетчицы. Учреждение выбрали не случайно: ранее в центре «Полет» проводилась подготовка парашютистов и парапланеристов. В прошлые годы это был «Юношеский парашютно-десантный клуб», и под руководством Антонины Гариповой обучение прошли более 100 курсантов и спортсменов.

«Мама почетный член «Боевого братства». Она была летчиком-инструктором и учила летать курсантов, которые впоследствии становились боевыми летчиками и отстаивали в небе интересы нашей страны. И они тоже пришли сказать слова благодарности», – рассказывает Фарид Гарипов.

Мероприятие по присвоению центру имени вертолетчицы Гариповой прошло торжественно. Фото: архив Фарида Гарипова

На мероприятии также присутствовали Светлана Малышева, председатель Общественной палаты Удмуртии, Андрей Зюзин, депутат Гордумы по округу, и представители Совета отцов.

В настоящее время воспитанники центра занимаются по четырем направлениям: художественному, социально-педагогическому, физкультурно-спортивному и туристко-краеведческому. Кружков авиационного направления «Полет» больше не имеет, однако семья Гариповых выразила готовность поддержать их создание.

Напомним, в Ижевске уже есть улица имени вертолетчицы Антонины Гариповой https://www.izh.kp.ru/online/news/4607922/. Подробно ее историю «Комсомолка» рассказывала здесь https://www.izh.kp.ru/daily/28349/4496308/.

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