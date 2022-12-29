С погибшим в Украине сержантом простились в Воткинском районе

Семье оказывается помощь Фото: Архив КП

29 декабря в Воткинском районе простились с еще одним погибшим в ходе СВО сержантом Виталием Ильиных.

Сержанта посмертно представили к ордену Мужества за проявленные героизм, отвагу и стойкость. Ильиных похоронили со всеми воинскими почестями.

Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким погибшего. Власти оказывают семье сержанта помощь, в которой они нуждаются.

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