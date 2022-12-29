Мужчина из Удмуртии зарезал своего соседа за оскорбления в адрес своей семьи

Мужчине может отправиться в колонию на 3 года Фото: Амир Закиров

В Завьяловском районе Удмуртии за убийство в состояние аффекта осудят одного из местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

С июня 2021 года мужчина постоянно выслушивал язвительные комментарии о себе и своей жене от соседа. Это сильно повлияло на психику обвиняемого. 20 февраля этого года он пришел к дому соседа с ножом и дважды ударил его. В результате полученных травм тот скончался.

Уголовное дело по статье «Убийство, совершенное в состоянии аффекта» направили в суд с обвинительным заключением. Мужчине грозит до 3 лет в колонии.

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