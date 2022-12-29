Бывшего чиновника из администрации Ижевска осудили за получение взятки

Его приговорили к лишению свободы условно на 2 года Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске за получение взятки осудили 62-летнего бывшего начальника отдела учета и распределения жилья Управления ЖКХ городской администрации. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

С 2017 по 2021 получил взятку от риэлтора за ускоренную приемку 27 квартир, предназначенных для переселения из аварийного и ветхого жилья. Также ему платили за ускорение регистрации перехода права собственности на эти квартиры. За каждый контракт экс-чиновник получал 1% и таким образом нажился на 138,5 тыс. рублей.

Арестовано имущество мужчины на сумму более 1 млн рублей. Чиновника приговорили к 2 годам лишения свободы условно, а также обязали выплатить штраф в размере 960 тыс. рублей.

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