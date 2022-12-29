Военный учебный центр создадут при ИжГТУ в Ижевске

Такие центры появятся еще в 15 регионах по всей стране Фото: Архив КП

В 2023 году при Ижевском техническом университете имени Калашникова откроют военный учебный центр. Об этом сообщается в телеграм-канале Объясняем.Удмуртия.

На программы подготовки сержантов и солдат запаса будут ежегодно набирать по 108 человек. Специальность будет называться «Ремонт и хранение стрелкового оружия и средств ближнего боя». Зантия будут проходить в 8 аудиториях 2 корпуса института.

Отметим, что военный центр в Удмуртии и еще 15 других регионах страны создадут по распоряжению председателя правительства Михаила Мишустина.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

С погибшим в Украине сержантом простились в Воткинском районе

Две девушки из числа детей-сирот обратились к главному следователю России из-за нужды в жилье

Чем похмелье отличается от отравления, и какие средства помогут, если выпили лишнего