Женщина из Удмуртии на свой день рождения погибла в ДТП

Фото: МВД по Чувашской республике
Сегодня, 29 декабря примерно в 9:00 в Чувашии произошло смертельное ДТП с удмуртской семьей. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.
Дорожная авария произошла на 732 километре дороги М-7 в Козловском районе. Тойота-Камри столкнулась с грузовиком Мерседес. За рулем легковушки сидел 45-летний житель Удмуртии. Его 38-летняя жена погибла при столкновении. Это был день ее рождения. Кроме того в результате ДТП травмы получил его 4-летний сын. Его доставили в больницу.
Фото: МВД по Чувашской республике
На месте работают сотрудники ОМВД России по Козловскому району. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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