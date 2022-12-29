Догазификацию нуждающимся гражданам проводят в Удмуртии

В список хотят внести военнослужащих. Фото: Министерство строительства и ЖКХ Удмуртии

В Удмуртии проводят догазицификацию нуждающимся жителям. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и ЖКХ региона.

На это выделили субсидию в размере 100 тысяч рублей. Сейчас власти региона разрабатывают механизмы субсидирования. Право на помощь будут иметь инвалиды, участники ВОВ, ветераны боевых действий, члены семей погибших или умерших участников войны и ветеранов боевых действий, а также инвалиды. Кроме того деньги предоставят многодетным семьям и малоимущим жителям региона. Сейчас власти рассматривают внесения в этот список военнослужащих, призванных в ряды армии в рамках частичной мобилизации.

По планам субсидии начнут действовать с 2023 года.

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