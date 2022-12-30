Водитель «ВАЗа» столкнулся с двумя легковушками и микроавтобусом у Долгого моста в Ижевске

Водитель столкнулся с двумя легковыми автобмобилями и микроавтобусом. Фото: скриншот видео 1-го отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Воcемь человек осмотрели медики в Удмуртии в результате массового ДТП, которое устроил водитель «ВАЗ-2112». Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Мужчина 1988 года рождения ехал от ул. М. Горького в сторону ул. Азина. Он столкнулся с «Шевроле» и «УАЗом» в районе ул. Новоажимова, 3а. После этого автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом «ГАЗ».

Пострадавших осмотрели сотрудники «скорой» и оставили на месте ДТП. У водителя были признаки опьянения, но от прохождения медосвидетельствования он отказался. Ранее он уже привлекался за нетрезвое вождение, поэтому его могут привлечь уже к уголовной ответственности.

В преддверии праздников ГИБДД напоминает, что нельзя управлять транспортом пьяным. Если вы заметили нетрезвого водителя на дороге, сообщите по телефонам 112, 415-700 или 415-701.

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