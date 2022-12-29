Кого унес с собой 2022-й: известные жители Удмуртии, которых не стало в этом году

Вспоминаем известных личностей, которых не стало в этом году

Будем честны друг перед другом: 2022 год потрепал нервы каждого. В том числе мы лишились многих людей, которые сделали немало полезного для республики. «Комсомолка» почтила память тех, кто ушел от нас в этом году.

Юрий Смородин

Актер Юрий Смородин Фото: Амир Закиров

Юрия Смородина, актера Театра оперы и балета, не стало в конце августа. Заслуженному работнику культуры шел 81 год. Он был предан театру с 1979 года и сыграл десятки ролей в спектаклях: «Бабий бунт», «Проделки Ханумы», «Королева чардаша», «Летучая мышь». Также Юрий Иванович рассказывал «Комсомолке» про свою жизнь в рамках проекта «Рожденные войной».

Людмила Порцева

Людмила Порцева

Людмила Порцева – историк и бывший внештатный советник первого президента республики Александра Волкова со времен 90-х. Она покинула нас 21 ноября, тогда ей было 73 года.

Маргарита Галасеева

Маргарита Галасеева

Маргарита Галасеева – выдающаяся артистка Удмуртского музыкального театра. Ее творческая карьера насчитывает более 100 ролей в различных музыкальных комедиях, опереттах и операх. Одни из ярких образов Маргариты – няня из «Евгения Онегина» и Ока из первой удмуртской оперы «Наталь». Артистка скончалась в июле, ей могло исполниться 89 лет.

Людмила Гузнищева

Людмила Гузнищева Фото: Архив КП

Людмила Гузнищева начинала свой путь с педиатра в детской больнице № 5, после заняла пост заместителя главврача, позднее работала в региональном и федеральном Минздравах.

Бывшая замминистра здравоохранения республики скончалась на 67 году жизни.

Владимир Моряков

Владимир Моряков

Депутат Госсовета III и IV созывов Владимир Моряков, кроме своего основного поста, был еще и руководителем Пенсионного фонда России в республике с 1994 по 2009 год. Ответственный руководитель и неравнодушный человек скончался в конце ноября на 77-м году жизни.

Сергей Морозов

Сергей Морозов

В августе ушел из жизни член Общественной палаты Удмуртии и председатель региональной общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны». Сергей Морозов скончался в возрасте 60 лет.

Анатолий Ковин

Анатолий Ковин

В почтенном возрасте, на 81-м году жизни ушел Анатолий Ковин , экс-постпред Удмуртии при президенте России. Еще в 70-е годы он работал заместителем главного инженера в Ижевском монтажном управлении треста, после стал секретарем Удмуртского обкома КПСС, а в 90-е его назначили заместителем председателя Совета министров Удмуртии.

Сергей Макаров

Сергей Макаров

Сергей Макаров, бывший сотрудник МВД и СК Удмуртии, скончался 7 января, ему было 57 лет. Помимо должности, его знали как автора популярной в 2000-х годах книги «Криминальные войны Ижевска», в которой говорится о преступных группировках столицы республики 80-90-х годов.

Андрей Солуянов

Андрей Солуянов

В возрасте 62-х лет скончался политик, чьи избирательные кампании запоминались на долгое время. Помимо этого, Андрей Солуянов был многогранной личностью – любил музыку и занимался бизнесом. Более подробно о насыщенной жизни политика рассказано здесь.

Олег Бочкарев

Олег Бочкарев

Председателя общественной организации инвалидов «Благо» и члена Общественной палаты Ижевска Олега Бочкарева не стало в возрасте 58 лет. Под конец 90-х он травмировал позвоночник и был прикован к инвалидной коляске. Но карьеру не завершил, а продолжил свою активную деятельность и развивал инклюзивный спорт. Теплыми воспоминаниями о нем поделились близкие и родные.

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