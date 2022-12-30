Туман с ухудшением видимости 500 м ожидается в Удмуртии 31 декабря

Новый год будет туманным Фото: Константин ИВШИН

В Новый год 31 декабря местами по Удмуртии ожидается туман с ухудшением видимости до 500 м и менее. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии, ссылаясь на региональный Гидрометцентр.

Жителей республики просят быть аккуратнее на дорогах, а автовладельцев – соблюдать дистанцию с другими машинами.

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