Туман с ухудшением видимости 500 м ожидается в Удмуртии 31 декабря

Новый год будет туманным
Фото: Константин ИВШИН
В Новый год 31 декабря местами по Удмуртии ожидается туман с ухудшением видимости до 500 м и менее. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии, ссылаясь на региональный Гидрометцентр.
Жителей республики просят быть аккуратнее на дорогах, а автовладельцев – соблюдать дистанцию с другими машинами.
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