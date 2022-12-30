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НовостиОбщество30 декабря 2022 4:04

Дом Лятушевича в Ижевске передали епархии для духовно-просветительских целей

Здание находится в аварийном состоянии
Анастасия Захарова
Исторический памятник сейчас находится в аварийном состоянии

Исторический памятник сейчас находится в аварийном состоянии

Фото: Архив КП

В Ижевске подписали соглашение о передаче Дом Лятушевича от Нацбиблиотеки к Ижевской епархии. Об этом сообщает Ижевская и Удмуртская епархия.

Сейчас здание находится в аварийном состоянии. Его планировали отремонтировать в рамках государственно-частного партнерства. Здание перешло Национальной библиотеке в 2018 году. В разное время там планировали открыть центр развития туризма, экспоцентр.

Сейчас реставрацией помещения планирует заняться епархия, а затем использовать его в духовно-просветительских целях. Один из вариантов – разместить музей памяти Захария Лятушевича. Опыт работы с историческими объектами есть.

Первым хозяином дома еще в XIX веке был протоиерей Пророко-Ильинской церкви Захарий Лятушевич. В 1819 году здание перешло государству и использовалось для разных целей: там были аптека, приемный покой и госпиталь, квартиры чиновников. Послушать, чем интересен дом Лятушевича, можно здесь.

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