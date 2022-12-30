18-летний мужчина из Глазова забил до смерти своего отца-алкоголика

Молодому человеку грозит до 15 лет в колонии Фото: Мария Бакланова

В Глазове за убийство отца осудят 18-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В октябре молодой человек находился дома со своим безработным отцом-алкоголиком. В какой-то момент мужчина обмочился прямо на кровати, чем вывел своего сына из себя. Тот скинул родителя на пол и начинал пинать его по туловищу и голове. Через несколько дней мужчина скончался от травматического шока в больнице.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Молодому человеку грозит до 15 лет в колонии.

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