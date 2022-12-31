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НовостиОбщество31 декабря 2022 6:16

Центр современной драматургии и режиссуры в Ижевске собирает деньги на новый туалет

На это обратила внимание Ксения Собчак
Анастасия Захарова
ЦСДР находится в Генеральском доме

ЦСДР находится в Генеральском доме

Фото: Амир Закиров

Центр современной драматургии и режиссуры в Ижевске открыл сбор на ремонт туалета. Об этом сообщается в телеграм-канале центра.

«Как так? Тут еще не рассказали о том, что собираем средства на ремонт туалета!

Посчитали/прикинули – всего нужно 251 тысячу рублей, и в Генеральском доме появится хороший (а не как сейчас – даже фото страшно выложить) туалет», – говорится в сообщении.

На работы требуется более 200 тысяч рублей. Неравнодушные жители уже помогли собрать более 76 тысяч рублей.

На пост обратила внимание Ксения Собчак. Сообщение появилось в е телеграм-канале «Кровавая барыня».

Так выглядит туалет Центра сейчас. Фото: телеграм-канал «Кровавая барыня»

Так выглядит туалет Центра сейчас. Фото: телеграм-канал «Кровавая барыня»

Напомним, Центр современной драматургии и режиссуры обрел свое помещение в 2018 году. Театру предложили пространство в Генеральском доме, которое раньше использовалось в качестве конюшни. Сам Генеральский дом нуждается в реконструкции. В городе обсуждали планы по его ремонту, например, за счет инвесторов. Однако вопрос до сих пор не решен.

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