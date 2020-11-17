Откроют гостиницу или отреставрируют: что будет с Генеральским домом в Ижевске?

Что будет с Генеральским домом в Ижевске? Фото: Архив «КП» в Ижевске

На прошлой неделе появилась информация, что инвестор для реконструкции Генеральского дома найден. Он якобы планирует открыть в этом месте ресторан и гостиницу. «Комсомолка» выяснила, правда ли это и что будет с историческим зданием.

Немного из истории

Генеральский дом появился в Ижевске в 1857 году. Здесь жили начальники оружейного завода. А в 1887-ом здесь побывали великие князья Михаил Николаевич и Сергей Михайлович Романовы. Долгие годы это место было культурным центром города.

Сегодня в Генеральском доме расположились Музей Ижевска и Центр современной драматургии и режиссуры (ЦСДР). Но само здание в аварийном состоянии.

Новость о возможном появлении инвестора всколыхнула неравнодушных ижевчан. Свою позицию выразила и председатель Общественной палаты города Анастасия Власова. Она инициировала создание рабочей группы , в которую войдут представители администрации города, депутатов, ученые.

— Не смогла пройти мимо дискуссии о судьбе Генеральского дома.

Не так уж много в Ижевске осталось не просто исторически ценных, а «градообразующих» памятников архитектуры, которые отражают истинный дух нашего города. К сожалению, возникают большие сомнения, что представленный инвестором проект сможет этот дух сохранить, — отметила председатель Общественной палаты Ижевска Анастасия Власова.

Более 100 млн рублей на реставрацию

Инвестора при этом для реставрации исторического здания ищут не первый год. Все из-за

явного противоречия: городу важно, чтобы Генеральским дом оставался культурным кластером, а бизнесу необходимо извлечь прибыль.

— Когда приходит бизнес, его основная задача, помимо сохранения памятника архитектуры, еще и извлечение прибыли. И тут у нас возникают противоречия, потому что не найдется в городе человека, который бы сказал, что нам не нужен Генеральский дом как место силы, как памятник нашей истории, — рассказал в прямом эфире радио «Комсомольская правда — Ижевск» (107.6 FM, 12+) Дмитрий Чистяков, заместитель главы Ижевска по социальной политике.

В реставрацию здания нужно вложить минимум 100 млн рублей Фото: Архив «КП» в Ижевске

Есть ли инвестор?

По словам генерального директора «Парков Ижевска» (именно в эту структуру входит здание) Сергея Буторина, предложение от бизнесмена действительно поступило. Инвестор предлагает разместить в здании ресторан и гостиничный комплекс. Однако никаких соглашений на это он еще не получил.

— Лично мое мнение: там должен быть культурный кластер. Нам очень хотелось бы, чтобы там остался ЦСДР, возможно, открылся ресторан. Если мы будем здание реставрировать, придется выехать, но мне бы очень хотелось, чтобы потом театр вернулся, — рассказал во время прямого эфира генеральный директор «Парков Ижевска».

Буторин также отметил, что любой проект необходимо согласовывать с администрацией Ижевска. А Дмитрий Чистяков добавил, что перед тем, как приступить к реализации проекта, должны пройти общественные слушания.

Кстати, директор Музея Ижевска (он находится в Генеральском доме) Марина Рупасова добавила, что инвестор также должен позаботиться и о научных исследованиях в процессе реставрации. В доме осталось много неразгаданных тайн и загадок.

Другие варианты

Власти не останавливаются только лишь на предложении инвестора. Есть и другие варианты реставрации здания. Например, долгосрочный план реконструкции. В таком случае в течение длительного периода в здание будут вкладывать деньги, но ремонт займет много времени.

Второй вариант - привлечь деньги из федерального бюджета. Правда, для этого необходимо передать Генеральский дом муниципалитету.

Вернутся ли музей и ЦСДР домой?

Если Генеральский дом будут реставрировать, то Музею Ижевска и ЦСДР придется съехать. Однако после выполнения работ «квартиранты» смогут вернуться.

Временно музей сможет разместиться в Доме Лятушевича, а центр драматургии на Пастухова,13 или в строящемся ТЮЗе при Русском драматическом театре.

— Музей Ижевска изначально создавался под Генеральский дом. Экспозиции были рассчитаны на небольшой срок, потому что предполагалось, что начнется реставрация здания. Поэтому на сегодня складывается сложная ситуация: создана концепция музея, на это потрачены усилия экспертов, были финансовые вложения, — отметила Марина Рупасова.

Фото: /vk.com/csdr_izh. ЦСДР своими силами сделал ремонт в «Конюшне»

— Мы уже чувствуем культурную сопричастность. Мы делаем все, чтобы это здание не разваливалось и становилось все лучше и лучше. Например, мы благоустроили двор, который раньше был заброшенным. Конечно, мы в первую очередь считаем, что там должен остаться музей Ижевска. Но если и нам место в дальнейшем найдется, мы были бы рады там остаться, — высказался в прямом эфире радио «Комсомольская правда — Ижевск» Павел Зорин, директор ЦСДР.

Вскоре пройдет первая встреча рабочей группы. На ней обсудят сроки и задачи по сохранению первоначального облика Генеральского дома и возможные варианты реконструкции здания.

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