Рассказываем. чем заняться 1 января Фото: Константин ИВШИН

1 января в Ижевске пройдет новогодняя программа. Об этом сообщает пресс-служба города «ВКонтакте».

1 января от площадки возле дома правительства стартует забег на Кубок кристальной трезвости. Старт – в 10:00.

В этот же день в 12:00 на Центральной площади пройдет детское театрализованное представление «Новогодний двИЖ». А в парке Кирова в это же время стартует программа «В гостях у Снежной королевы».

Также с 1 по 7 января каждый день в парке Космонавтов в 16:00 будет начинаться программа «Анимационные истории». В 18:00 в парке Горького организуют дискотеки на коньках. А в 19:00 каждый день можно посетить анимационную программу «Сказка живет среди нас».

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