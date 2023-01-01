Биатлонист из Удмуртии стал лауреатом премии «Серебряная лань»

Биатлонист Владислав Лекомцев стал одним из лауреатов премии «Серебряная лань». Фото: пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Удмуртии.

Спортсмен из Удмуртии биатлонист Владислав Лекомцев стал одним из лауреатов премии «Серебряная лань». Об этом сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту республики.

Важно отметить, что премию «Серебряная лань» вручают десяти лучшим спортсменам года по итогам опроса среди членов Федерации спортивных журналистов России.

В 2022 году наш двукратный чемпион Паралимпийских игр 2014 года и 14-кратный чемпион мира по лыжным гонкам и биатлону выиграл все лыжные гонки на Чемпионате мира по зимним видам спорта, получив семь золотых медалей.

Кроме Владислава Лекомцева, лауреатами премии стали: Дмитрий Бивол, Александр Большунов, Климент Колесников, Даниил Медведев, Никита Нагорный, Ян Непомнящий, Андрей Рублев, Сергей Рябов, Анна Щербакова.

Министерство спорта Удмуртии отмечает, что Лучшим тренером 2022 года признана глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, а лучшей командой – сборная России по лыжным гонкам.

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