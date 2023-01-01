Семья из Удмуртии пострадала в массовом ДТП в Татарстане

В ДТП пострадало 8 человек. Фото:tatar-inform.ru

31 декабря на участке федеральной трассы в Мензелинском районе Татарстана произошла массовая дорожная авария, в которой пострадала семейная пара из Удмуртии с двумя маленькими детьми. Об этом сообщает «Татар-Информ».

По словам очевидцев, авария произошла около 8 вечера. На трассе с грузовиком Ford столкнулось два легковых автомобиля – Lada и Kia. В аварии пострадало 8 человек, в том числе 4 ребенка.

Семья из Удмуртии находилась в иномарке. Они получили тяжелые травмы и были госпитализированы. Вторая семья, находившаяся в «Ладе» также была доставлена в больницу.

Устанавливаются причины ДТП.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Секс, учеба и мир: что загадали жители Ижевска на новый 2023 год

Выборы главы Удмуртии, стрельба в школе № 88: главные события уходящего года

Биатлонист из Удмуртии стал лауреатом премии «Серебряная лань»