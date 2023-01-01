Семья из Удмуртии пострадала в массовом ДТП в Татарстане

В ДТП пострадало 8 человек. Фото:tatar-inform.ru
31 декабря на участке федеральной трассы в Мензелинском районе Татарстана произошла массовая дорожная авария, в которой пострадала семейная пара из Удмуртии с двумя маленькими детьми. Об этом сообщает «Татар-Информ».
По словам очевидцев, авария произошла около 8 вечера. На трассе с грузовиком Ford столкнулось два легковых автомобиля – Lada и Kia. В аварии пострадало 8 человек, в том числе 4 ребенка.
Семья из Удмуртии находилась в иномарке. Они получили тяжелые травмы и были госпитализированы. Вторая семья, находившаяся в «Ладе» также была доставлена в больницу.
Устанавливаются причины ДТП.
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